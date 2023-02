Stoltenberg: Krigen skal stoppe Putins mulighed for at angribe

På et fælles pressemøde med Finlands statsminister, Sanna Marin, fastslår Stoltenberg, at både Sverige og Finland er klar til at blive medlemmer af Nato. Det vil medvirke til at styrke Nato og sikre dem mod et russisk angreb.

Samtidig skal Ukraine ifølge Stoltenberg have hjælp til fortsat udbygning af militæret, så Rusland ikke efter afslutningen af krigen kan gentage invasionen på et senere tidspunkt.

Besøget i Finland kommer, mens både Sverige og Finland utålmodigt afventer endelig godkendelse fra Ungarn og Tyrkiet, så man kan blive medlemmer af forsvarsalliancen.