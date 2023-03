Der har været drøn på den amerikanske præsident Joe Bidens program de seneste uger, når det gælder håndteringen af krigen i Ukraine, og fredag fortsætter USA’s pres-kampagne på Europa, når den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, besøger Det Hvide Hus.

Besøget kommer på et afgørende tidspunkt for USA og Tyskland. For mens europæerne desperat forsøger at holde dampen på våbenleveringerne til Ukraine i gang, arbejder USA med en helt anden og meget mere presserende deadline.