Den voksende vrede mod præsident Recep Tayyip Erdogan for håndteringen af det voldsomme jordskælv, som for tre uger siden ramte det sydlige Tyrkiet, brød i weekenden ud i lys lue.

Det, der skulle markere en tilbagevenden til hverdagen, blev i stedet en arena for kritik, da fans under de første fodboldkampe i den bedste tyrkiske liga siden katastrofen begyndte at råbe på regeringen om at gå af.