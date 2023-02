På et tidspunkt sad omkring 800 fanger indespærret i lejren. Der var 40 tilbage i lejren, da Joe Biden blevet taget i ed som præsident i 2021.

Biden har sagt, at han håber på at lukke lejren. Men præsidentens målsætning står blandt andet med den udfordring, at den føderale regering ifølge loven ikke blot kan overføre indsatte til fængsler på det amerikanske fastland.

Torsdag meddelte det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, at brødrene Abdul Rabbani og Mohammed Rabbani var blevet hjemsendt til Pakistan.