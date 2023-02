Rusland opsender rumraket for at hente strandede astronauter

Nu går turen i stedet tilbage til Jorden i september, hvor det bliver fartøjet Sojuz MS-23, som skal hente astronauterne hjem.

Nasa, det amerikanske rumagentur, og dets russiske pendant, Roskosmos, mener begge to, at problemerne med astronauternes aircondition-system skyldtes en mikrometeorit, et meget småt fragment af en meteorit.

Sådan et menes at have ramt astronauternes kapsel med høj kraft og forårsaget lækket. Et lignende problem har også ramt fragtrumfærgen Progress MS-21, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lækkene har været noget af en hovedpine for både Roskosmos og Nasa, som har været nødt til at omarrangere deres planer og udsætte gåture i rummet - de såkaldte ”space walks”.