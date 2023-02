Canada vil undersøge TikToks dataindsamling og -deling

Ansatte i EU-Kommissionen og EU-Ministerrådet har fået en frist på cirka tre uger til at slette appen fra deres tjenstlige telefoner. De har desuden fået at vide, at de heller ikke må have TikTok på deres private telefoner, hvis de samtidig har EU-kommunikationsapps installeret.

Også her i Danmark har den kinesiskejede app været drøftet.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) oplyste torsdag, at det fraråder ansatte i staten at have appen installeret på deres tjenstlige telefoner, herunder mobiltelefoner. Det gælder også tjenestemobiltelefoner til blandt andre ministre og embedsmænd, som kan have ”behov for et højt sikkerhedsniveau.”