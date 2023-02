Tyrkisk politi anholder 160 bygherrer for sjusk efter jordskælv

Tyrkiet har siden det voldsomme jordskælv, der jævnede tusindvis af bygninger med jorden, anholdt 160 bygherrer og entreprenører.

De mistænkes alle for at have overtrådt sikkerhedsregulativerne i forbindelse med opførelsen af nye boliger i Tyrkiet.

Det oplyser landets indenrigsminister, Suleyman Soylu, ifølge Reuters.