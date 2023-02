Forsvaret transporterer tæpper og telte til jordskælvsområde

Et af Forsvarets store Hercules-fly letter onsdag fra Aalborg for at transportere mad, telte og tæpper til Tyrkiet, som i begyndelsen af februar blev ramt af flere voldsomme jordskælv.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

Første læs nødhjælp skal afhentes i Tyskland.

De kommende dage kommer det store transportfly og dets besætning til at indgå i en større international aktion med det formål at sende nødhjælp til særligt den østlige del af landet.