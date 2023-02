Lige nu sejler en flåde af mere end 100 militærgrå droner rundt i et gigantisk havområde omkring Den Arabiske Halvø.

Enkelte droner opererer både over og under havoverfladen, andre overlever måneder til søs på solenergi, mens ubemandede speedbåde rammer tophastigheder over 100 km/t.

Én ting har de til fælles: De er ikke bevæbnet, men indsamler gigabyte af data, som fodres til algoritmer kontrolleret af det amerikanske militær.