Panik og flere dræbte efter nyt jordskælv i Tyrkiet: Men én by er gået fri

Et nyt stort jordskælv på styrke 6,3 i grænseregionen mellem det sydlige Tyrkiet og det nordvestlige Syrien udløste mandag aften panik blandt de overlevende og dræbte seks personer. Igen blev flere mennesker fanget under sammenstyrtede bygninger.

Det skete, blot to uger efter at et andet voldsomt skælv på 7,8 fik titusinder af bygninger til at styrte i grus eller slå revner, hvilket foreløbigt har kostet flere end 47.000 mennesker livet. Det er den mest dødelige katastrofe i nyere tyrkisk historie.