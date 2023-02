Midst tre mennesker omkom og 213 blev kvæstet, da et skælv på 6,3 på richterskalaen mandag rystede dele af katastrofeområdet i det sydlige Tyrkiet.

Det meddeler det tyrkiske indenrigsministerium ifølge Reuters.

Over 200 blev kvæstet ved skælvet mandag.

Det nye skælv rystede grænseregionen mellem Tyrkiet og Syrien sent mandag eftermiddag. Det oplyser Det Europæiske Seismologiske Center, EMSC, som siger, at skælvet skete i to kilometers dybde.