Nato-lande øger produktion af ammunition til Ukraine

Til gengæld er diskussionen om kampfly, som Ukraine også brændende ønsker sig, blevet skubbet i baggrunden.

På onsdagens pressemøde undlader Jens Stoltenberg at svare direkte på spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine risikerer at løbe tør for ammunition i den kommende tid.

- Vi har set, at der er et stort behov. Det er præcis derfor, at vi har reageret for flere måneder siden. Nu ser vi, at kontrakter bliver underskrevet, at produktionen bliver øget, og at allierede producerer mere for at kunne fortsætte med at støtte Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Nato-chefen understreger, at USA, Frankrig, Tyskland, Norge og andre lande har underskrevet kontrakter, der vil øge produktionen af ammunition.