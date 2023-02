Jair Bolsonaro vil rejse hjem til Brasilien i marts

Han siger desuden, at han vil forsvare sig mod anklager om, at han skulle have opfordret til de voldelige demonstrationer.

En brasiliansk senator, Marcos do Val, sagde i begyndelsen af februar, at en af Bolsonaros tætte allierede, Daniel Silveira, prøvede at overbevise ham om at tilslutte sig en sammensværgelse om at omgøre præsidentvalget sidste år.

Ved mødet bad Silveira senatoren om at prøve at få lederen af den brasilianske valgdomstol til at sige noget inkriminerende i samtale, der blev optaget.

Det skulle efterfølgende bruges til at få lederen, Alexandre de Moraes, anholdt.

Ifølge Marcos do Val sad Bolsonaro i stilhed, mens Silveira forklarede om planerne.