Air India laver rekordstore aftaler om indkøb af 470 fly

Aftalen overgår en gammel rekord for flyindkøb. Den hidtidige stod American Airlines for, da selskabet for over et årti siden købte 460 fly.

Air Indias rekordindkøb er ifølge Reuters en del af den nye administrerende direktør Campbell Wilsons plan om at genoprette selskabets ry, så det ikke kædes sammen en aldrende flyflåde og dårlig service.

Boeing skal efter planen levere 190 fly af typen 737 MAX, 20 af typen 787 Dreamliner og 10 langdistancefly af typen mini-jumbo 777X.

Airbus skal levere 210 A320-fly og 40 A350-fly, skriver Reuters.