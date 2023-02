Landsholdsanfører mistede livet i tyrkisk jordskælv

En af Tyrkiets største håndboldprofiler mistede livet i sidste uges store jordskælv i landet.

Cemal Kütahya, der var anfører for det tyrkiske herrelandshold, døde. Det samme gjorde hans femårige søn, Cinar.

Det oplyser Tyrkiets håndboldforbund ifølge Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

- Det er med dyb sorg, at vi er blevet gjort bekendt med, at Cemal Kütahya, der var anfører for herrelandsholdet i håndbold, og hans søn, Cinar Kütahya, er døde efter at være blevet begravet i ruinerne af det hus, de boede i i byen Antakya, lyder det fra det tyrkiske håndboldforbund.