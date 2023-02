To mænd reddet ud fra ruin 198 timer efter jordskælv

Andre steder i Kahramanmaraş forsøger redningsmandskab at nå frem til en bedstemor, en mor og en datter fra samme familie, som menes at have overlevet katastrofen, som har kostet over 37.000 mennesker livet i Tyrkiet og Syrien.

Men mange steder er eftersøgninger efter overlevende ved at blive nedtrappet, da håbet om finde flere overlevende en uge efter skælvene er svagt.

Redningsmandskab fra Polen, som er specialiseret i at finde overlevende og få dem gravet fri, har meddelt, at de tager hjem onsdag.