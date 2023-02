Kvinde lå i mørket under bygning med nyfødt i fire dage

- Er du o.k.? Bank én gang, hvis du er! lød det.

Hun var blevet fundet.

Da redningsholdet spurgte, hvor gammelt hendes barn var, kunne hun ikke svare, fordi hun ikke vidste, hvor mange dage der var gået.

På hospitalet fik hun at vide, at hendes mand og søn på tre år også var blevet reddet ud fra ruinerne i live, men med alvorlige kvæstelser i benene.

En 40-årig kvinde blev mandag reddet ud fra en sammenstyrtet bygning i det sydøstlige Tyrkiet efter at have ligget begravet i 170 timer.

Redningsmandskab gravede den 40-årige Sibel Kaya fri fra resterne af en kollapset femetagers bygning i provinsen Gaziantep, rapporterer den statslige tv-station TRT.

Redningsmandskab i Kahramanmara har også kontakt til tre overlevende under en sammenstyrtet bygning, men håbet om at finde mange flere overlevende er ved at svinde bort. Antallet af omkomne nåede søndag op på over 33.000 og ventes at stige markant.