Tyskland vil hastebehandle visa for jordskælvsramte tyrkere

Titusindvis af personer i Tyskland har tyrkiske rødder.

Tyrkere er den største gruppe af immigranter i Tyskland. Det skyldes blandt andet landets politik med gæstearbejdere i 1950’erne.

Målet er at hjælpe slægtninge, som ”ikke længere har tag over hovedet eller har brug for behandling”, forklarer udenrigsminister Annalena Baerbock.

De to ministerier har nedsat en arbejdsgruppe, der denne weekend har begyndt arbejdet.

- Målet er at gøre visumprocessen i disse sager så ubureaukratisk som muligt, siger Baerbock.