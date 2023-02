Tyrkiet anholder 48 for at plyndre i jordskælvsområde

Tyrkiet har anholdt 48 personer for at have plyndret i kølvandet på det ødelæggende jordskælv i landet.

De mistænkte er anholdt i otte forskellige provinser. Det skriver det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu lørdag.

Tidligere lørdag sagde den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, at der vil blive slået hårdt ned på plyndringer og andre forsøg på at udnytte situationen.