De mener, at det enorme dødstal kunne have været langt lavere, hvis bygningernes kvalitet havde været i orden.

Det samme mener flere eksperter - heriblandt David Alexander, som er professor i risiko og katastrofereduktion ved Univeristy College London.

- Den maksimale intensitet af jordskælvet var voldsomt, men ikke nødvendigvis nok til at bringe velkonstruerede bygninger ned, siger han til BBC.

Mediet skriver også, at den tyrkiske regering i flere perioder har indført en såkaldt ”byggeamnesti”. Her har en bygherre kunnet omgå byggekrav mod et gebyr.

Det har også spillet en rolle for katastrofens omfang, mener kritikere ifølge BBC.

21.848 mennesker er indtil videre meldt omkommet i Tyrkiet, mens 3553 er døde i Syrien.