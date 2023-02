Biden og Lula vil gå sammen om at forsvare demokratiet

Biden og Lula mødtes sen aften i Det Hvide Hus i Washington i USA. De begyndte med at fortælle pressen om de mærkesager, de mener at have til fælles:

Begge præsidenter vil bekæmpe klimaforandringer og beskytte demokratiet mod autoritære principper.

- Vi skal blive ved med at forsvare demokratiet og vores demokratiske værdier, som danner kernen af vores styrke, lød det fra Biden henvendt til Lula inden en privat samtale i Det Ovale Værelse mellem de to ledere.

Her noterede den amerikanske præsident, at de to var på ”samme side”, når det kommer til ”klimakrisen”.