Stilhed på USA og Kinas kriselinje har skabt bekymring

Den helt nye episode fra fredag aften, hvor USA’s luftvåben skød et ukendt objekt på størrelse med en bil ned er ikke blevet forbundet til den kinesiske ballon fra i lørdags, og der har ikke været orientering om et forsøg på at bruge kriselinjen denne gang.

Det var lørdag eftermiddag lokal tid for lidt under en uge siden, at et jagerfly skød en kinesisk ballon ned over Atlanterhavet ud for det sydøstlige USA.

Forinden havde den i flere dage svævet over USA, og diskussionen om det fremmede objekt i USA’s luftrum var stor.