Objektet fløj over et af de mest øde områder i USA. Der findes kun to byer i området - Deadhorse og Kaktovik - og tilsammen bor der lige godt 300 indbyggere. Samtidig gør vejrforholdene i området, at sigtbarheden ikke altid er lige god.

Eksempelvis er der kun seks en halv times dagslys på dette tidspunkt af året i det barske område.

Nedskydningen skete ifølge Pentagon med et luft-til-luft missil af typen Sidewinder, der blev affyret fra et F-22 kampfly.

Første gang, USA blev bekendt med objektet, var torsdag aften lokal tid. Siden blev sagen forelagt præsidenten, der beordrede, at den ukendte genstand straks skulle skydes ned.

Oplysningerne kommer frem efter nogle hektiske uger i USA.

Fredag i sidste uge aflyste USA’s udenrigsminister Antony Blinken et besøg i Kina med den kinesiske præsident Xi Jinping efter opdagelsen af den kinesiske luftballon, der ligesom den nye ukendte genstand også blev spottet nær ved Alaska.

Siden har Joe Biden modtaget kritik fra Republikanerne, der mener, at han handlede for sent i sagen. USA har efterfølgende sagt, at den kinesiske luftballon var en del af et større kinesisk overvågningsprogram, der har været iværksat overfor flere lande rundt om i verden.

Over 40 lande er blevet orienteret om sagen af USA, sagde en talsperson fra det amerikanske udenrigsministerium forleden til Jyllands-Posten. Det amerikanske militær har tidligere oplyst, at det ikke er unormalt, at flyvevåbnet af og til opdager ting i luften, som det ikke umiddelbart kan identificere.

En regeringskilde sagde natten til lørdag dansk tid til New York Times, at situationen lige nu udvikler sig »hurtigt«, og at det ukendte flyvende objekt kan være en del af en slags forskningsoperation, som på en eller anden måde er kommet på afveje.

Også fredag skrev den canadiske premierminister Justin Trudeau i et tweet, at han er blevet briefet om sagen, og at han var enig i beslutningen om at skyde det ukendte objekt ned.

»Vores militær og efterretningstjenester vil altid arbejde sammen,« skrev han.