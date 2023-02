Udviste briter får alligevel hjælp til at blive i Danmark

Ifølge Ekstra Bladet fik ingen af de briter, som ankom til Danmark efter 31. januar 2020, orientering om konsekvenserne ved ikke at søge on fornyelse af opholdstilladelse.

Ministeren har ifølge Ekstra Bladet tidligere afvist at hjælpe de briter, der stod til at miste deres danske hjem.

Tidligere på ugen oplyste Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, at udvisningerne blev sat på pause.

- Ansøgninger, hvor der vurderes at være rimelige grunde til at indgive ansøgningen for sent, vil fortsat blive behandlet, skrev SIRI.

Ifølge styrelsen vil løsningen udelukkende omfatte britiske statsborgere, som har taget lovligt ophold i Danmark inden overgangsperiodens udløb 31. december 2020.