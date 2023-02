Google kommer uheldigt fra start med ny chatrobot

Der gav den fejlagtigt svaret, at teleskopet var det første til at tage billeder af en planet uden for Jordens solsystem. Astronomer var dog hurtige til at påpege, at den bedrift tilhører European Very Large Telescope.

Aktierne i Googles moderselskab Alphabet faldt efterfølgende med mere end syv procent, hvilket sænkede firmaets markedsværdi med 100 milliarder dollar.

Det svarer til små 700 milliarder kroner.

Google har været under pres siden slutningen af sidste år, hvor det Microsoft-støttede OpenAI afslørede den nye ChatGPT-software.