Pink Floyd-medlem: Ukraine var med til at fremprovokere krig

Ambassadøren brugte vendingen ”a brick in the wall” (en mursten i væggen).

Det var en tydelig reference til protestsangen ”Another Brick in the Wall”, der er et af Pink Floyds mest kendte numre.

- Hvor må det være trist for hans tidligere tilhængere, at han accepterer rollen som endnu en mursten i væggen. En væg bestående af russisk misinformation og propaganda, lød det fra Serhij Kyslytsja.

Debatten tog herefter yderligere en drejning.

Den ukrainske ambassadør sagde således, at han var overrasket over, at Waters ikke havde arrangeret, at der svævede en oppustelig lyserød gris rundt i rådet. En sådan gris er ofte blevet brugt under Pink Floyds koncerter.

- Hvad kunne du ikke have fundet på denne gang, hr. Waters? Grise med hagekors og hammer og segl, spurgte Kyslytsja under debatten.