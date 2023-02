Twitter kan igen tilgås fra jordskælvsramte Tyrkiet

I løbet af onsdag var der begrænset mulighed for at tilgå Twitter i landet. Det fik Twitter-direktør Elon Musk til at love, at adgangen snart ville blive genoprettet.

Musk sagde her, at den tyrkiske regering havde informeret ham om, at adgangen snart ville blive genoprettet.

Lukningen falder sammen med, at redningsindsatsen efter mandagens voldsomme jordskælv fortsat er i gang.

Flere af de jordskælvsofre, som befinder sig under ruinerne, har brugt det sociale medie til at bede om hjælp.