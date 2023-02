Brugen af Twitter i Tyrkiet begrænses efter jordskælv

Flere af de jordskælvsofre, som befinder sig under ruinerne, har brugt det sociale medie til at bede om hjælp.

Nødråbene er så mange, at de har fået deres eget hashtag - #enkazaltindayim. Det betyder ”jeg er under ruinerne”.

I skrivende stund er det uklart, hvorfor internetudbyderne begrænser muligheden for at bruge Twitter.

Restriktionen kommer dog efter den heftige kritik, som den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan er under i øjeblikket.

Flere tyrkere mener, at det har taget for lang tid for redningsmandskab at nå frem til de berørte områder.