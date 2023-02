Psykolog: Hjælp børn med at sætte ord på jordskælvskatastrofe

- Alt efter barnets alder kan der også være en forvirring omkring alt det, der er og ulykkesbillederne, som går igen.

- Det kan være svært for børn at vide, at det ikke er ulykken, der går igen. Derfor kan det være godt at snakke med børnene om, hvordan det forholder sig nu og her, siger Per Frederiksen.

Andre børn, der ikke har tilknytning til landene, kan også blive påvirket af det, de ser og hører. Nogle kan blive bange, siger Red Barnet.

Samtidig er der både i tv og på sociale medier voldsomme billeder og videoer.

Det er dog meget forskelligt, hvordan børn reagerer, og hvilke spørgsmål de har, men det er vigtigt at tale med dem om, hvad de har set og hørt, lyder opfordringen.