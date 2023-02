Over 7800 er omkommet efter jordskælvet i Tyrkiet og Syrien

Antallet af bekræftede dødsofre i Tyrkiet og Syrien fortsætter med at stige efter mandagens jordskælv.

I alt har over 7800 personer mistet livet i de to lande. Det står klart efter den seneste opdatering af dødstallene sent tirsdag aften.

Mindst 5894 personer er omkommet i Tyrkiet. I nabolandet Syrien har mindst 1932 personer mistet livet, skriver nyhedsbureauet Reuters.