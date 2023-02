Et af de mest kendte eksempler på russisk misinformation er ifølge Borrell, at Rusland forsøger at fremstille Ukraines hær som en neo-nazistisk paramilitær organisation, som dræber børn og civile.

- Rusland forsøger at organisere demonstrationer i EU-lande imod drab i Donbas. Men det er Rusland, som bomber og dræber civile, siger Josep Borrell.

Rusland har ifølge Borrell også haft held med at forsøge at fremstille Ruslands aggression som en nødvendig handling for at forsvare Rusland mod et angreb fra Vesten.

- Jeg må forsvare det over for mange rundtom i verden. De siger, at Putin bare forsvarer sig, fordi Vesten ville angribe ham.

- Vi ser forsøg på at forvirre folk og svække deres modstandskraft og forståelse af situationen, siger Josep Borrell.