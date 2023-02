Det vurderer den selvstændige teknologianalytiker Rob Enderle.

- Kunstig intelligens er en game changer.

- Den har potentialet til at ændre konkurrencedynamikken inden for søgning og information, siger han til AFP.

Microsofts ChatGPT er skabt af virksomheden OpenAI. Den har efter sin lancering i november vakt stor opsigt for dens evner til at skrive essays, digte og programmeringskoder på kommando inden for få sekunder.

De imponerende evner har samtidig udløst en udbredt frygt for snyd og for, at hele erhverv bliver forældede.

Chatrobotten er blandt andet i Danmark blevet kritiseret for at kunne hjælpe studerende med at snyde til eksamen.

En række universiteter - heriblandt Aarhus Universitet - har derfor forbudt brugen af kunstig intelligens, herunder ChatGPT, til eksamen.