06/02/2023 KL. 19:25

I en desperat kamp mod uret og vinterkulden eftersøges overlevende fra voldsomt jordskælv

De første internationale redningshold haster til Tyrkiet, hvor dødstallet stiger time for time efter et historisk voldsomt jordskælv, som mandag ramte Tyrkiet og Syrien. Vintervejr komplicerer redningsaktioner, som både EU-lande og Vladimir Putin lover at støtte.