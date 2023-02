USA: Ny kinesisk spionageballon er spottet over Latinamerika

Kina har undskyldt, at ballonen ved et uheld fløj ind i amerikansk luftrum. Ifølge den kinesiske regering har den et civilt formål og bruges til meteorologisk og anden forskning.

Embedsmænd i Pentagon har set nærmere på muligheden for at skyde den ned.

Men de har umiddelbart vurderet, at det vil være for farligt, blandt andet på grund af risikoen for, at nedfaldne vragrester vil ramme folk på jorden. Det vides ikke, om muligheden for at skyde den ned fortsat overvejes.

Kina har ikke umiddelbart reageret på meldingerne om den anden luftballon.

At USA ikke har accepteret den kinesiske forklaring om, at der med den første ballon er sket en fejl, er ifølge eksperter et tegn på et meget anspændt forhold.