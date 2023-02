Microsoft: Iranere stod bag hackerangreb på Charlie Hebdo

Ifølge Charlie Hebdo trykte magasinet tegningerne for at vise støtte til de demonstrationer, der foregår i Iran.

I hackerangrebet blev der lækket private kundeoplysninger fra Charlie Hebdo.

Tegningerne fik kritik fra Iran. Den franske ambassadør i Iran blev kaldt til samtale, og Iran besluttede at lukke et fransk forskningsinstitut i landet.

På samme tidspunkt skrev en hackergruppe, som hedder ”Holy Souls”, på et forum på internettet, at den havde navne og kontaktoplysninger på over 200.000 abonnenter på Charlie Hebdo.