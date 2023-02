Han lovede at bringe storhedstiden tilbage til Brasilien, men efter han led sit valgnederlag, så resten af landet ham flygte til Florida lige før overdragelsen af præsidentposten til Lula da Silva den 1. januar i år af frygt for at blive retsforfulgt – også for det nylige stormløb på den brasilianske kongres.

Den nu tidligere præsident Jair Bolsonaro befinder sig dermed tusindvis af kilometer fra sit hjemland, bosiddende fem minutter fra Mickey Mouses hjemsted i Orlando og omtrent to timer fra Mar-a-Lago, der huser Donald Trump, som selv er under anklage for at have spillet en rolle i stormen af den amerikanske kongres i januar 2021.