Mødet var oprindelig set som et positivt signal om en fortsættelse af den ansigt-til-ansigt-dialog, som præsidenterne Xi Jinping og Joe Biden indledte i forbindelse med G20-mødet på Bali i november. Men mange analytikere vurderede, at det bedste mulige udfald ville være at undgå en forværring af relationerne. Det skete i stedet helt uden Blinkens tilstedeværelse i Beijing på grund af en kinesisk ballon over Montana.