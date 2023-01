Det er snart slut med at gå ud og se på stjerner

The Independent skriver, at astronomer i øjeblikket kæmper med lys fra satellitter, der krydser teleskopernes optiske apparater.

Internet-satellitter kan også forstyrre følsomme teleskoper.

- Hvis man i 2030 går ud et mørkt sted for at se på himlen, så bliver det en meget makaber scene, siger Tony Tyson, professor i fysik og astronomi på University of California, ifølge avisen.

- Himlen vil være fyldt med satellitter, der bevæger sig. Antallet af stjerner, som du kan se, vil være minimalt, selv på en meget mørk himmel. Det er en stor sag.

Robert Massey, britisk astronom, konstaterer også, at der er udsigt til, at himlen i slutningen af årtiet vil være fyldt med flere hundrede tusinder satellitter.