Efter ugers debat i offentligheden indgav den polske regering tirsdag officielt en ansøgning om tilladelse til at reeksportere Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

»Jeg håber, at svaret fra Tyskland kommer hurtigt, for tyskerne tøver, unddrager sig og handler på en måde, der er svær at forstå,« siger den polske premierminister, Mateusz Morawiecki.