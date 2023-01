EU-lande rammer Irans Revolutionsgarde med nye sanktioner

I alt 18 personer og 19 juridiske enheder i Iran sanktioneres som følge af beslutningen mandag.

Ud over medlemmer af Revolutionsgarden er det blandt andre en iransk minister og en række medlemmer af det iranske parlament.

- Der er en række navngivne revolutionsgardister, der kommer på listen plus en række af deres enheder. Og det kommer oven i to andre sanktionspakker i forhold til Irans rolle i krigen i Ukraine. Så det er et stærkt signal, siger Lars Løkke Rasmussen.

Med mandagens beslutning er nu i alt 164 personer og 31 juridiske enheder i Iran sanktioneret.

Sanktionerne består blandt andet af indefrysning af midler, rejseforbud til EU og et forbud mod at stille økonomiske ressourcer til rådighed for de sanktionerede.