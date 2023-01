27/01/2023 KL. 08:00

Spionchefen, der pludselig blev Bidens perfekte våben mod Putin

Chefen for CIA, William Burns, er på rekordtid blevet hjørnestenen i USA’s politik over for Rusland. Nu fortæller hans venner og tidligere kollegaer om manden, der dukker op de mærkeligste steder i verden i kampen for at ødelægge Ruslands præsident, Vladimir Putin.