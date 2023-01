Torsdag ramte USA sit berømte gældsloft, hvilket betyder, at uret nu alvorligt tikker ned i forhold til, hvornår landet ikke længere kan betale sine regninger.

Forleden opfordrede den amerikanske finansminister Janet Yellen af samme grund Kongressen til at forøge gældsloftet eller helt at suspendere det sådan, at USA kan blive ved med at opretholde sine gældsforpligtelser. Men det har flere Republikanere indtil videre sagt nej til, og dermed ser sagen ud til de næste uger at kunne udvikle sig temmelig dramatisk.