19/01/2023 KL. 14:15

Faresignaler fra Belarus: Noget ildevarslende er på færde i de mudrede skove nord for Ukraine

Russisk militærudstyr og tropper vælter i disse uger ind i Belarus i et tempo, der ikke er set siden invasionens begyndelse for næsten et år siden. Dengang blev Ukraine overrumplet i et lynangreb fra sin Putin-allierede nabo mod nord, men denne gang er alt anderledes.