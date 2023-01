Transponder-systemet, som viser et skibs position, var slukket, da det russiske fragtskib ”Lady R” midt om natten anløb kajen ved Sydafrikas største flådestation tæt ved Cape Town.

Store containere med et hemmeligt indhold blev aflæsset, hvorefter en ukendt og mystisk last blev hejst om bord på skibet, der efter den russiske invasionskrig i Ukraine er omfattet af skrappe, amerikanske sanktioner for angivelige våbentransporter for det russiske regime.