17/01/2023 KL. 19:30

Tyrkiske meldinger indikerer, at en nordisk Nato-udvidelse tidligst sker til sommer

Regeringen i Ankara fortsætter med at blokere for Sveriges og Finlands optagelse i Nato, og nu har vrede over en hængt Erdogan-dukke skabt en ny kurre på tråden.