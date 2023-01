I 2022 blev en journalist dræbt hver fjerde dag

De journalister er dræbt i forbindelse med afsløringer ”eller omtale af organiseret kriminalitet, væbnet konflikt, eller overvågning af ekstremisme, og mens de dækkede emner som korruption, miljøforbrydelser, magtmisbrug og demonstrationer,” hedder det i Unescos rapport.

Et af de mest omtalte journalistdrab i 2022 var på journalisten Shireen Abu Akleh, der i maj blev dræbt, da hun dækkede en razzia i byen Jenin på Vestbredden.

Tv-stationen Al-Jazeera, hvor Abu Akleh arbejdede, mener, at det er israelske styrker, der står bag drabet.

Sagen blev i december indgivet til Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Latinamerika og Caribien er markant farlige regioner for journalister, skriver Unesco. Her er 44 journalister blevet dræbt under udøvelsen af deres hverv.