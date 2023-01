Brasiliens ekspræsident var indlagt med mavesmerter i USA

Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro er tirsdag blevet udskrevet fra et hospital i den amerikanske delstat Florida, efter at han mandag blev indlagt med mavesmerter.

Det oplyser en kilde tæt på Bolsonaro-familien.

Mavesmerterne, som han blev behandlet for, stammer fra et knivstik, som han var udsat for, mens han førte kampagne under det brasilianske præsidentvalg i 2018.