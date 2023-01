I flere måneder har de terroriseret Ukraine. Hundredvis af iranske droner, der i dødbringende sværme sendes ind over landet og ødelægger kritisk infrastruktur og civile mål som boliger og hospitaler.

Shahed-136 hedder kamikazedronen, som de ukrainske styrker har svært ved at finde et effektivt våben mod, og som har cementeret et tæt samarbejde mellem to væsensforskellige diktaturer, Vladimir Putins i Moskva og islamistiske mullahers i Teheran.