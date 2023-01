Prins Harry: Spørgsmål om søns hudfarve var ikke racisme

Det er aldrig blevet fortalt, hvilket familiemedlem der skal have spurgt om sønnens hudfarve. Men emnet er kommet op flere gange i samtaler mellem prinsen og familiemedlemmet.

Episoden blev et af de mest omdiskuterede emner i Winfrey-interviewet, hvor britiske tabloidaviser også blev beskyldt for en racistisk behandling af hertuginde Meghan. Meghans far er hvid og moren sort.

Harry afviser at have beskyldt familiemedlemmet for racisme.

- Nej, det gør jeg ikke. Det har den britiske presse sagt, siger Harry i interviewet med ITV, som udkommer op til udgivelsen af bogen ”Spare”, der på dansk kommer til at hedde ”Reserven”.