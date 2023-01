Tyskland vil have øget EU-pres på Iran efter henrettelser

I Holland har regeringen indkaldt den iranske ambassadør for anden gang på en måned for at udtrykke sin dybe bekymring over henrettelse af demonstranter.

Siden den 22-årige kvinde Mahsa Aminis død i det iranske moralpolitis varetægt i midten af september har Iran været præget af en folkelig opstand mod regimet.

Med lørdagens to henrettelser har Iran nu hængt fire personer, der var dømt til døden for deres påståede roller under opstanden.

Mohammad Hosseinis advokat sagde i december, at Hosseini var blevet udsat for grov tortur og tvunget til at tilstå.

Ifølge Amnesty International var også den 22-årige Mohammad Mehdi Karami blevet dømt på baggrund af en tilståelse, han var blevet tvunget til at skrive under på.

Menneskeretsorganisationen meddelte i december, at mindst 26 andre iranere risikerer at blive dømt til døden i det, den betegner som ”skueprocesser, der har til formål at afskrække demonstranter”.